Vereint gegen Washington

Die Regierungen von zehn lateinamerikanischen Ländern haben sich am Freitag in Havanna dafür ausgesprochen, den Charakter der zwischenstaatlichen Beziehungen in der Region zu verändern. Eine Politik der Unterordnung vieler unter das Mandat eines einzelnen Landes – so mächtig es auch sein möge – sei überholt und inakzeptabel, hieß es in der Abschlusserklärung des 21. Gipfeltreffens des Regionalbündnisses ALBA-TCP (Bolivarische Allianz für die Völker unseres Amerika – Handelsvertrag der Völker). Der einseitige Hegemonieanspruch der USA müsse durch Beziehungen auf Grundlage des gegenseitigen Respekts, der Gleichheit, der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Verzicht auf Androhung von Gewalt und Sanktionen, der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und der Selbstbestimmung der Völker ersetzt werden, forderten die Staats- und Regierungschefs. Anlass des ALBA-Treffens war die Ankündigung der US-Regierung, Kuba, Nicaragua und Venezuela vom 9. Amerika-G...