Was wollen die in meinem Bus?

Samstag, 21. Mai

In Deutschland sind die ersten Affenpockeninfizierten gemeldet worden. Wir hatten Rinderwahn, Geflügelpest und Schweinegrippe, jetzt kriegen wir die Affenpocken – nehmen also nach der Covid-Unterbrechung wieder »Brehms Tierleben« durch. Was kommt als nächstes? Dachsgeburtsdepressionen? Pferdeschwanzphimose? Vielleicht sollten wir die Grenzen wieder schließen. ’89/90 haben eingewanderte Faschistenschweine vulnerable Ostdeutsche mit einer zoonaziosen Hirnhautentzündung infiziert. In Thüringen grassiert die besonders ansteckende Höcke-Variante, schon jeden vierten Wähler hat es erwischt. Eine Pimpfpflicht droht.

Montag, 23. Mai

Die Verkehrsbetriebe melden einen Run auf die Neun-Euro-Tickets. Ab 1. Juni wird’s in den Zügen ein Gedränge geben wie seit der Kinderlandverschickung im Krieg nicht mehr. Bis neulich sollten wir uns das Zugfahren verkneifen, damit wir uns nicht gegenseitig mit Corona anstecken, jetzt werden die Waggons mit Pocken vollge...