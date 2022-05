Sorgen und Hoffnung

Die Anspannung ist groß: Vor der ersten Runde der Präsidentenwahl in Kolumbien an diesem Sonntag nehmen die Warnungen vor Gewalt und Unregelmäßigkeiten zu. Dementsprechend groß sind die Sicherheitsvorkehrungen bei den Wahlkampfauftritten von Gustavo Petro, Kandidat des Linksbündnisses »Historischer Pakt«, sowie der als Vize kandidierenden Francia Márquez. Abgeschirmt von Männern mit Schutzschildern und eine kugelsichere Weste tragend sprechen sie zu ihren Anhängern. Diese lassen sich trotz der bedrohlichen Kulisse nicht von der Teilnahme an den Kundgebungen abhalten. Beim Wahlkampfabschluss in der Hauptstadt Bogotá am vergangenen Sonntag war der zentrale Bolívar-Platz prall gefüllt – kein anderer Kandidat mobilisiert so viele Anhänger.

Am Montag warnten rund 100 Persönlichkeiten aus der Politik aus mehr als 20 Ländern vor einer »wachsenden Bedrohung von Gewalt, Morden und Einmischung« angesichts der Abstimmung an diesem Sonntag. In einem offenen Brief erin...