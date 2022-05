EZB auf Anpassungskurs

Wir wissen nun von der EZB-Chefin selber, dass es am 21. Juli eine Leitzinserhöhung geben wird. Christine Lagarde ließ die Öffentlichkeit das am Montag auf ihrem Blog wissen. Ein wenig stillos, wie ich finde. Wenn dem ein Beschluss des für Zinsänderungen zuständigen Zentralbankrats zugrunde lag, hätte der ja auch sofort veröffentlicht werden können. Andernfalls hat die Präsidentin der ehrfurchtgebietenden Europäischen Zentralbank die Entscheidung der anderen Mitglieder des Rates vorweggenommen. Als Lagarde dann in Davos war, legte sie im Gespräch mit der New Yorker Agentur für Finanznachrichten Bloomberg noch nach. Im September könnte der Einlagensatz (derzeit bei minus 0,5 Prozent) schon positiv sein, sagte sie. Das hieße ja, so rechneten uns die zahllosen Beobachter der Geldpolitik mit arithmetischer Raffinesse vor, es werde bis dahin zwei kleine Zinserhöhungen à ein Viertel oder eine größere um einen halben Prozentpunkt geben.

