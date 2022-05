Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. Mai 2022, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Baustellenbetreuerin des Tages: Klara Geywitz Oliver Rast Wofür alimentieren wir sie eigentlich, die Minister samt Ministerialbürokratie? Gut, oft scheint es besser, sie tun nichts, lassen viel liegen, vergnügen sich mit ihrer Fuselpulle hinterm Sofa. Und erhalten dafür das Salär als chronisch überbezahltes Kabinettsmitglied oder als zu hoch eingruppierter Kaffeekocher. Als Aufwandsentschädigung für das Einhalten der Anwesenheitspflicht. Anders sollte es bei Klara Gey­witz sein. Die Potsdamer Sozialdemokratin ist in der Bundesampel Bauministerin – eine Anschlussverwendung nach der gescheiterten »Tandemlösung« für den SPD-Vorsi...

Artikel-Länge: 1816 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen