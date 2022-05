»Kooperative Neutralität«

Während die NATO sich auf ihren Gipfel vom 28. bis zum 30. Juni in Madrid vorbereitet, nähert sich ein spezieller Jahrestag: Vor 25 Jahren bot der Militärpakt auf seinem Gipfel am 8. und 9. Juli 1997, der gleichfalls in der spanischen Hauptstadt stattfand, erstmals Staaten die Mitgliedschaft an, die vorher dem Warschauer Vertrag angehört hatten – Polen, Tschechien und Ungarn. Damit war die Entscheidung für die NATO-Osterweiterung endgültig gefallen.

Ein Vierteljahrhundert später schickt sich die NATO nicht nur an, eine Norderweiterung um Finnland und Schweden vorzunehmen. Sie ist auch dabei, ein weiteres bislang neutrales Land eng an sich zu binden: die Schweiz. Die hatte zwar schon seit den 1950er Jahren Kontakt zu dem Militärbündnis gehalten, wenngleich in den Jahrzehnten des Kalten Kriegs vor allem inoffiziell, um ihren neutralen Status nicht zu gefährden. Allerdings gab es im Rahmen dieser informellen Bez...