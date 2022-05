Kampf für gleiche Rechte

Vor rund einem Jahr hat die Verhaftung der sogenannten Ho 21 nicht nur in Ghana, sondern auch darüber hinaus für Bestürzung gesorgt. Am 20. Mai 2021 waren 21 Personen (16 Frauen und fünf Männer), die »verdächtigt« wurden, lesbisch, schwul, bisexuell, trans- und intergeschlechtlich zu sein, in der ghanaischen Stadt Ho festgenommen worden. In der damaligen Pressemitteilung der Polizei wurde die »ungesetzliche Versammlung« zur »Förderung von LGBTQI-Aktivitäten« mit einer Reihe von aufgefundenen Büchern und Flyern untermauert. Darunter: Hate Crime (Hassverbrechen), Coming out, All About Trans oder auch All About Intersex. Tatsächlich hatten sich die Aktivisten getroffen, um sich über die Dokumentation und Meldung von Menschenrechtsverletzungen gegen LGBTI-Personen zu schulen.

Ghana ist dabei nur ein düsteres Beispiel für die anhaltende Verfolgung von Minderheiten, die nicht der heteronormativen Ordnung entsprechen, auf dem Kontinent. In über 30 afrikanischen L...