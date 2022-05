Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hohelied aufs Material Die Kampfpiloten werden nicht müde und Tom Cruise auch nicht: »Top Gun: Maverick« im Kino Marc Hairapetian »Filme wie ›Top Gun‹ sind schwer zu beurteilen, denn seine guten Szenen sind sehr gut und seine schlechten Szenen unbarmherzig schlecht«, schrieb der berühmte, 2013 verstorbene Chicagoer Filmkritiker Roger Ebert 1986 zum Kinostart des Films. Später drückte es Quentin Tarantino weniger diplomatisch aus. Er nannte »Top Gun« einen »schwulen Fantasyfilm«. Ursprünglich sollte Tony Scotts vorzüglich fotografierter Werbefilm für die Elitekampfpilotenschule der US-Navy ausgerechnet von David Cronenberg inszeniert werden. Heute schwer vorstellbar. Andererseits hätte Cronenberg die Verschränkung von Sinneswahrnehmung, Kriegsgerät und Medientechnologie durchaus interessieren können. Dieses Hohelied auf den militärischen Gemeinschaftssinn, den Korpsgeist, das bei Produktionskosten von 15 Millionen US-Dollar sage und schreibe 356,8 Millionen einspielte, bedeutete den endgültigen Durchbruch für Tom Cruise und wohl auch Val Kilmer. Nach nun 36 Jahren hat es seine Fortsetz...

Artikel-Länge: 3512 Zeichen

