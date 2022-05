Gegen den Rückschritt

Wenn sie sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, komme das Gespräch immer irgendwann auf die Beschäftigungsbedingungen, erklärt Lena Maria Kreymann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berliner Humboldt-Universität. Mit weiteren Beschäftigten hatte sie sich am Montag vergangener Woche vor dem Abgeordnetenhaus versammelt, um gegen die geplante Änderung des erst im September in Kraft getretenen Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) zu protestieren. Unter dem Motto »Kein Zurück beim BerlHG! Auch Hochschulleitungen stehen nicht über dem Gesetz« hatten GEW und Verdi zum Protest aufgerufen. Die Novelle garantiert den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Berlin nach der Promotion eigentlich eine kriteriengeleitete Anschlusszusage für eine unbefristete Beschäftigungsperspektive. Tatsächlich jedoch ist an den Berliner Universitäten keine solche Vereinbarung je ausgestellt worden. Statt dessen blockierten oder umgingen die Hochschulen entsprechende N...