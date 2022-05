Fest für Repressionsfanatiker

Unter den Stichworten »Heimatschutz« und »zivile Sicherheit« beginnt an diesem Dienstag im katarischen Doha die 14. »Milipol Qatar« – eine dreitägige Messe samt Konferenzprogramm zum Thema »Sicherheitstechnik«. Die Veranstaltung findet im jährlichen Wechsel mit dem Format »Milipol Paris« statt, an der im vergangenen Jahr mehr als 150 Aussteller aus 17 Ländern teilnahmen. Präsent sind dabei sowohl in Frankreich als auch in der katarischen Hauptstadt Vertreter von Polizei, Gendarmerie, Rüstungsindustrie und Politik – samt illustren Medienpartnern.

Die Agenda reicht von privater Sicherheit, Cyberkriminalität, Abschottung, »organisiertem Verbrechen«, dem Gefängnissektor, dem Öl- und Gasbereich bis hin zur Ausstattung von »Antiterrorspezialkräften«. Die reichlich bebilderte Homepage zeigt feilgebotenes Material von Navigationsgeräten, Spezialhandschuhen, der »ballistischen Sonnenbr...