Soldaten bilden Bande

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei bei der Durchsuchung eines Hauses in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Itzehoe bei einem Bundeswehr-Soldaten Waffen und Explosivstoffe sichergestellt. Die Durchsuchung sei im Rahmen eines gegen zehn Verdächtige wegen Bandendiebstahls durchgeführten Ermittlungsverfahrens erfolgt, gab die Staatsanwaltschaft Kiel am Montag bekannt.

Die Verdächtigen, darunter vier Soldaten im aktiven Dienst, sollen in den vergangenen Monaten mehrmals in Einrichtungen der Bundeswehr eingebrochen sein, um dort Ausrüstungsgegenstände zu stehlen oder beim Diebstahl z...