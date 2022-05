Säuseln und Zuckerbrot

»The West against the Rest«: Das ist, was die Sanktionen gegen Russland anbelangt, drei Monate nach der Verhängung der ersten Strafmaßnahmen wegen des Ukraine-Kriegs immer noch der Stand der Dinge. Rund ein Viertel aller Staaten weltweit, darunter vor allem die Staaten Europas und Nordamerikas sowie ihre sechs engsten Verbündeten in der Asien-Pazifik-Region, suchen Russland mit Sanktionen niederzuringen. Die Länder Afrikas und Lateinamerikas sowie die meisten Asiens lehnen dies weiterhin ab. Das soll sich, so wünscht es der Westen, nun endlich ändern, und deshalb predigen seine Politiker, sobald sie ein Land im Rest der Welt besuchen – und das sind immerhin drei Viertel aller Staaten –, dass man auch dort Moskau wegen des Ukraine-Kriegs mit Sanktionen zu bekämpfen habe.

Auch die Bundesregierung hält es so, nicht zuletzt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf seiner ersten Reise nach Afrika. Vor allem in Senegal, wo Scholz sich am Sonntag aufhielt, und in Süda...