Zitadelle dezentral

Kulturministerin erwacht, wie es ihre Art ist, um fünf Uhr 30. Eine Funktionärin, aber keine typische Funktionärin. Gewissenhaft und fleißig, doch nicht unlustig, nicht zu bürokratisch, nicht kleinkariert, überhaupt nicht. So ist die Lebensart in der Zitadelle. Man schätzt zwar Genauigkeit und Wissenschaft, aber nicht mehr als nötig. Die Zeiten der Pubertät neigen sich ihrem Ende zu, das Erwachsensein beginnt, und wir fürchten es nicht. Erwachsensein als Leben unter Wasser zwischen Tänzchen um Festhaltestangen, als Gedichteschreiben beim Schnitzelessen im Seerosengarten oder anders gesagt: Rechenzeit muss nicht mehr von Freizeit unterschieden sein. Wir müssen nicht mehr ewig lernen, um Probleme lösen zu können. So ist es in der Zitadelle, solange die Elektrizität nicht versagt und keine Viren sich einschleichen oder Käfer die Produktion aufhalten.

Wie können wir die Bevölkerung bilden?, fragt sich Kulturministerin wenn sie erwacht, wenn sie einschläft, im ...