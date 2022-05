Gegründet 1947 Sa. / So., 21. / 22. Mai 2022, Nr. 118

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Vom Schreiben und Denken Die Saga der Schrift Wer schreibt, der bleibt? Heute gilt: Nur wer Bildchen postet, ist da. Die Autorin McKenzie Wark hat in einem Büchlein bei Merve gerade formuliert, früher habe das Kapital unsere Körper gefressen, heute frisst es unsere Hirne. In drei Folgen erzählt die Doku, wie die Kunst des Schreibens im Laufe der Jahrtausende Gesellschaften prägte. F 2020. Arte, Sa., 20.15 Uhr Atomic Blonde 1989 wird die Agentin Lorraine Broughton nach Berlin geschickt. Dort wurde kurz zuvor ein Spion ermordet und seine Liste mit Namen von Spitzeln gestohlen. Lorraine soll die Liste in ihren Besitz bringen und einen Doppelagenten ausschalten. USA/D/S/H 2017. Stilsicher mit Charlize Theron und John Goodman. ZDF, Sa., 23.00 Uhr Terra Xp...

Artikel-Länge: 2351 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen