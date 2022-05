Blick auf die Embargologie

Der Nebel lichtet sich. Es darf in Rubel bezahlt werden. Zum ganz kurzfristigen Ausfall der Erdgaslieferungen wird es nicht kommen, wenn die Energieimporteure Ende des Monats die Rechnungen für geliefertes Erdgas an Gasprom bezahlen. Werden damit die Finanzsanktionen des entschlossenen Westens unterlaufen? Diese Meinung wurde von vielen, eher ahnungslosen Scharfmachern in Parteien und Redaktionen vertreten. Schon deshalb, weil der böse Putin ja die Zahlung in Rubel verlangt hatte. Der Vorstandsvorsitzende des größten Importeurs von russischem Gas Uniper, Klaus-Dieter Maubach, sagte auf der Hauptversammlung am Mittwoch: »Wir erhalten die Rechnung in Euro und bezahlen in Euro, in Einklang mit den neuen Zahlungsrichtlinien.« Tatsächlich zählt Uniper zu den ersten Gasimporteuren, die sich auf das von Moskau gewünschte Zahlungsverfahren einließen, ein eigenes Rubel-Konto bei der Gasprombank zu installieren, auf dem der zunächst in Euro eingegangene Rechnungsbe...