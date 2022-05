Alles nur ein Missverständnis

»Kolonie von Parasiten«, »Krebsgeschwür«, »Plage«, »Lavendelmafia« – in seinem Artikel für die Zweimonatsschrift Theologisches mit dem Titel »Über die Notwendigkeit, homosexuelle Cliquen in der Kirche zu begrenzen« ließ der polnische Priester und Hochschullehrer Dariusz Oko jegliche akademische Zurückhaltung fallen. In dem Artikel, der im Frühjahr 2021 in der in Köln erscheinenden Zeitschrift veröffentlicht worden war, beklagt Oko eine angebliche Dominanz Homosexueller in der katholischen Kirche, die er unter anderem als »Homoideologie« und »Homohäresie« beschreibt.

Am Freitag kam es vor dem Kölner Amtsgericht zu einem Prozess wegen Volksverhetzung gegen Oko und den Chefredakteur der in Köln erscheinenden Zeitschrift, den ehemaligen Bamberger Dogmatikprofessor Johannes Stöhr. Das Verfahren endete mit einer Einstellung gegen Geldauflagen zugunsten der Opferorganisation »Weißer Ring«. Oko muss demnach 3.000 Euro, Stöhr 4.000 Euro zahlen. Die Beträge orientie...