Trostpflaster für Arme

Folgenlos bleiben Krisen nie, vor allem nicht für Geringverdiener und von Altersarmut Betroffene. Einen weiteren Beleg dafür lieferte am Donnerstag das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in seinem aktuellen Inflationsmonitor. Die Kerndiagnose wenig überraschend: Familien mit niedrigem Einkommen sind am stärksten von der Teuerungswelle betroffen, Singlehaushalte mit hohem Entgelt am wenigsten, schreiben die IMK-Studienautoren Sebastian Dullien und Silke Tober. Konkret: »Gemessen an den für diese Haushaltstypen repräsentativen Warenkörben sind die Preise im April 2022 um 8,0 Prozent bzw. 6,2 Prozent gestiegen, während der Wert über alle Haushalte hinweg bei 7,4 Prozent lag.«

Und die Gegenmittel? Die Entlastungspakete der Bundesregierung hätten nach IMK-Analyse eine soziale Komponente, lindern indes nur die krisenbedingten Einbußen für »Erwerbs­tätigenhaushalte mit niedrigen bi...