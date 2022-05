Wissen aktuell

Kampf der Müllflut

Zeitenwende – vielleicht werden wir schon bald froh sein, dass es noch Müll zu verbrennen gibt. Wer im Winter friert, dem ist die Klimakatastrophe erst mal mumpe. Schon seit Anfang der 90er versucht man dabei, der Plastikflut durch Mülltrennung, Recycling, betrügerische Müllentsorgung und -export zu begegnen, um die Umwelt zu schonen und Rohstoffe einzusparen oder alles eben fern, wo sich die Völker schlagen, stattfinden zu lassen. Immer wieder gibt es neue Verordnungen, um die Müllverwertung zu verbessern. Doch in der Bevölkerung kapiert oft kaum jemand, was in welche Tonne genau gehört. Sogenannte Fehlwürfe hebeln das Trennungssystem in Recyclingbetrieben aus. Unser Müll also b...