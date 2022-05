Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Agnes und Amir WG mit einer 101jährigen Agnes Jeschke wohnt seit vielen Jahren in ihrer Wohnung in Berlin, Amir Farahani kam ohne Familie aus dem Iran nach Deutschland – die beiden bilden eine besondere WG: Amir flüchtete, weil er wegen seiner Homosexualität um sein Leben fürchten musste, Agnes möchte nicht ins Heim. Seit ihrer ersten Begegnung kümmert sich der Pflegefachmann nun um Agnes. Arte, 19.40 Uhr Die Pandemie Momente der Entscheidung War es unvermeidbar, dass die Pandemie solches Ausmaß annahm? Das wird hier gefragt – und es ist gut, dass das getan wird. Zwischen Januar und März 2020, heißt es hier, entschied sich der globale Verlauf der Pandemie. Und während deutsche Wissenschaftler schon früh vor symptomfreien Infizierten warnten, wurde dies dickhäutig von WHO und Gesundheitspolitikern geleugnet und ignoriert. Die Vorgabe...

Artikel-Länge: 2616 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen