Die Kurve muss steigen. Denn wenn sie abflacht oder gar fällt, verfehlen die magersüchtigen Patientinnen und Patienten einer Klinik das Therapieziel der Gewichtszunahme. Alles, was sie tun und lassen, ist deshalb bis ins Kleinste festgelegt. So beginnt das Musical »Das Mädchen mit der Pringles-Dose«, das am Freitagabend im Theater der Universität der Künste Berlin Premiere feierte.

Drei junge Frauen und zwei junge Männer sollen wieder essen lernen. Zur Therapie gehört, vom Leben vor der Krankheit zu berichten. Damals hatte es ganz spielerisch begonnen, sie nahmen einfach weniger zu sich. Dann auch mal gar nichts mehr. Das fanden sie toll, denn sie fühlten sich prächtig und so stark, als könnten sie Bäume ausreißen. Doch nun müssen sie sich demütigende Täuschungsmanöver gestehen, etwa, dass sie das Wasserlassen hinauszögern, damit es wenigstens auf der Waage so aussieht, als hätten sie ihr Gewicht gehalten. Zwischendurch tragen sie eine Toilette so selbstve...