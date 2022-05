Urban Gardening (I)

»Der Garten war das einzige, was mich vor dem Verrücktwerden bewahrt hat«, schrieb der tschechische Schriftsteller Ludvik Vaculik über die Zeit nach dem Einmarsch der Armeen des Warschauer Vertrags 1968. In den 90er Jahren begannen dagegen Kubaner gegen die Nahrungsmittelknappheit infolge der US-Blockade auf Brachflächen Nutzpflanzen zur Selbstversorgung anzubauen – in Detroit, Chicago und New York tat man es ihnen gleich, es waren u. a. auch Notprojekte von Armen. In Europa griffen junge Leute, die gesunde Gartenfrüchte ernten wollten, den Trend auf, für den sich der Begriff »Urban Gardening« durchsetzte. In vielen Städten begrünten Leute auch »Baumscheiben« zur Verschönerung des öffentlichen Raums. Nicht nur zur Freude der Verwaltungen, die die Selbstermächtigung oft als illegalen Zugriff auf städtischen Bodenbesitz betrachteten. Es gibt daneben auch illegale Projekte, in Oberhessen fand man etwa Hanffelder auf Waldlichtungen (aus deren gemeinsamer Bewi...