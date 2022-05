Plausch mit Roben

Wenn Hunde gegen die drei großen No-Gos jeder Hundeschule verstoßen, dann hört der Spaß auf: »BKA«, Beißen, Kacken, Anspringen – das geht einfach nicht. »Als verantwortlicher Hundehalter soll der Angeklagte es zugelassen haben, dass sein nicht angeleinter Hund den vor einem Imbiss wartenden minderjährigen Geschädigten mehrfach angesprungen und in den Oberschenkel gebissen haben soll.«

Seit zehn Minuten schon blättern Richter, Staatsanwalt und Schriftführerin in Saal 321 des Amtsgerichts gelangweilt in ihren Akten, denn der Angeklagte ist nicht erschienen. Ganz allein auf der »Zuschauerbank« entschließe ich mich zu einer Nachfrage, die in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen ist: »Tschuldigung, aber das wird wohl heute nichts mehr …?« Das Blättern stoppt, drei Köpfe heben sich, und trotz des Vermummungsgebotes zeigt sich Erstaunen hinter den Masken. Es geschieht ein kleines Wunder: Dankbar für ein Gesprächsangebot schieben alle die Akten beiseite und mi...