Die andere Erfahrung

Am 9. Mai ist Inge Viett im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Militante der »Bewegung 2. ­Juni«, die sich 1980 der »Rote Armee Fraktion« anschloss, tauchte 1982 in der DDR unter, wo sie bis zur ihrer Enttarnung und Verhaftung am 12. Juni 1990 lebte. Noch während ihrer Haft, die 1997 endete, verfasste Viett eine Autobiographie, die im gleichen Jahr in der Edition Nautilus erschien und in der sie auch ihr Verhältnis zur DDR reflektierte. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck. (jW)

Dass ich im kapitalistischen Deutschland geboren und aufgewachsen bin, kann ich weder bedauern noch gutheißen, aber es ist ein kaum zu beschreibendes Glück, daß der Verlauf meiner Geschichte meine Unwissenheit über das andere Deutschland korrigierte, über das Leben dort im ständigen Widerspruch zwischen Verwirklichung und Verkümmerung sozialistischer Ziele, zwischen Ansprüchen und Lebensweise, über die Anstrengungen, die Ideale, Fähigkeiten und Unfähi...