Panzerabwehrleberwürste und andere schwere Waffeln

Sonntag, 1. Mai

Ich saß um zehn im Kaffeehaus in der Schillerstraße und wartete auf die Pfeifen. Als ich sie hörte, ging ich hinaus und stand dem Spielmannszug Spalier. Sieben Kollegen trugen das Transparent voran, es folgten die Musikanten und hintendrein lässig ausschreitend vier Gesellinnen und Gesellen vom Schacht »Axt und Kelle«. Die werktätige Masse Weimars fehlte, hat keine Lust auf den Umzug; am 1. Mai ist immer groß Flohmarkt in der Stadt. Beim Vorbeimarsch winkten mir, dem Davongelaufenen, drei Transparentträger: eine Kollegin von Verdi, ein Kollege von den Stadtwerken und ein Genosse von der Linken. Da wurde es mir warm ums Herz. Ich bezahlte und lief rüber zum Marktplatz. Sie bauten noch Tische und Bänke auf, Kuchentabletts wurden herbeigetragen, der Spielmannszug löschte am Bierwagen seinen Durst. Ich wusste nicht, zu wem ich mich gesellen sollte, ob zu meinen alten Genossen von der SPD oder zu meinen alten Genossen von der Linken. Wie auf ein...