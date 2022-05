»Lex Rosneft« verabschiedet

Der Bundestag hat am Donnerstag abend den Weg zur Enteignung des russischen Staatskonzerns Rosneft freigemacht, der eine Anteilsmehrheit an der PCK-Raffinerie in Schwedt (Oder) hält. Mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und Linkspartei wurde eine Reform des Energiesicherheitsgesetzes verabschiedet, die der Regierung den Zugriff auf bestimmte Unternehmen erleichtert. Der Bundesrat muss noch zustimmen, was am kommenden Freitag geschehen könnte.

Energiekonzerne zählen hierzulande zur kritischen Infrastruktur. Sollte die »konkrete Gefahr« bestehen, dass ein Unternehmen die Versorgungssicherheit gefährdet, kann es unter treuhänderische Verwaltung des Staates gestellt werden. Als letztes Mittel sieht das reformierte Gesetz die Enteignung vor.

In den vorangegangenen Debatten wurde deutlich, dass die Reform auf den PCK-Eigner Rosneft zielt, dem unterstellt wird, im Falle eines Ölembargos nicht auf russisches Erdöl verzichten zu wollen und so die Vers...