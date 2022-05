Berlin, wie es einmal war

Von Prenzlauer Berg nach Pankow in drei Jahrzehnten

Ach ja, verweht, vergangen, die Herrlichkeit in der herrlichen Schäbigkeit. Gucken wir noch mal sentimental hin und sehen uns dann nach anderen Weltgegenden um, die wir ruinieren können. In Berlin sind wir nun wirklich durch mit allem – Geheimtips bitte für sich behalten. Eine unterhaltsame Reise in die 60er, 70er und 80er Jahre. Im Prater spielen noch die Kapellen, und halb Berlin fährt nach Pankow zum Wochenmarkt. Erinnerungen von Florian Martens, Petra Kusch-Lück, Julia Richter, Harald Hauswald und vielen anderen. D 2022.

RBB, 20.15 Uhr

Fußball im Revier – Wie alles begann

An der Ruhr war es nie schön, manche fanden es aber immer schon sehr nett dort. Fußball im Ruhrgebiet: Darum ranken sich Legenden und Anekdoten. Viele erzähle...