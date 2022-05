Verarmt, krank, sozial ausgeschlossen

Rund 50.000 Menschen müssen bundesweit jedes Jahr eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten, weil sie Geldstrafen nicht bezahlt haben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsabgeordneten Clara Bünger (Die Linke) hervor. Bei 30 Prozent dieser Ersatzfreiheitsstrafen geht es um Eigentumsdelikte. Der nächstgrößere Posten ist die »Beförderungserschleichung«, umgangssprachlich Schwarzfahren, mit rund einem Viertel der Fälle.

Hierzu heißt es in Paragraph 265 a des Strafgesetzbuches, »Wer die Leistung eines Automaten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes, die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung erschleicht, (…) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.« Ein Gesetzentwurf zur ersatzlosen Streichung des noch aus der Zeit des deutschen Faschismus stammenden Gesetzes, den Die Linke in den Bundestag einbringen will, liegt ...