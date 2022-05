Begeisterung bei drei Prozent

Jules El-Khatib verlängerte ohne Mühe seine Rede und überbrückte die Zeit, bis Sahra Wagenknecht eintraf, deren Limousine es am Dienstag nachmittag nicht pünktlich zur Wahlkampfbühne auf dem Willy-Brandt-Platz in Wuppertal schaffte. El-Khatib, einer der beiden Spitzenkandidaten der nordrhein-westfälischen Linken für die Landtagswahl, begrüßte vor den immerhin rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörern die Hilfe, die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten. Und erinnerte daran, wie mit anderen Flüchtlingen umgegangen wird. Als etwa das Flüchtlingslager Moria abbrannte, habe man sich in Deutschland gewunden, als es galt, frierende Kinder in Sicherheit zu bringen. Menschen seien immer zu retten, »nicht nur dann, wenn uns der Gegner passt«. Zustimmung aus dem Publikum. Auch, als El-Khatib die »Kettenduldung« für Flüchtlinge, die zu keinem Aufenthaltsrecht führe und vor allem Kinder und Jugendliche ihrer Bildungs- und Arbeitschancen beraube, kritisierte.

Wagenknecht traf ...