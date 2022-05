Aleman schaut Wunde

Wir schauen ein letztes Mal auf den Wandteppich gegenüber der Rezeption im Edificio, mit Norman Rockwells »Triple Self-Portrait« drauf. Eine der uns betreuenden Tias hat Geburtstag. Wir schenken ihr einen Ring aus dünnem Metall. Ich gehe auf ein Knie, als ich ihn ihr anstecke. Sie lacht so laut, dass es weh tut. Draußen steht das Zweirad aus den Motorradwerken Zschopau. Wir verabschieden uns von dem Koch, der vergifteten Reis in die Ecken unserer Bäder getan hat, damit wir keine Probleme mit Ratten bekommen. Wir wissen nicht, ob wir noch einmal wiederkommen. Und es kann sein, dass wir gar nicht weggehen. Der Katamaran zur Hauptinsel soll kaputt sein.

Am Ortsausgang von La Demajagua lesen wir den Stadtnamen von hinten. Wir halten noch einmal, weil in der Kurve, in der die Steinbuchstaben aufgestellt sind, ein Topf mit Suppe umfällt und wir das Essen aus der Bustür fegen müssen.

Von Nueva Gerona aus soll es weitergehen. Der Hund dort heißt Aleman, ein Pitbull...