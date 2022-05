Konkurrenz ums Internet

Die Regulierung der Digitalwirtschaft ist derzeit Gegenstand internationaler Verhandlungen. Die EU will für ihre Vorschriften zur Regulierung des Datenhandels, der Nutzung von KI-Anwendungen etc. insbesondere die US-Administration gewinnen, um einen einheitlichen Markt zu etablieren. Vor allem geht es darum, sich im Wettbewerb mit China zu behaupten und die technologische Entwicklung Russlands zu blockieren. Über die Details wurde diese Woche bereits im Kreis der G7-Digitalminister gesprochen, ab Sonntag tagt der 2021 gegründete transatlantische Handels- und Technologierat, in dem sich exklusiv EU und USA abstimmen.

Eine eher untergeordnete Rolle spielt dabei der Schutz von Beschäftigten in der Digitalwirtschaft. Dabei ist der Handlungsbedarf groß, wie auch der am vergangenen Freitag präsentierte »Atlas der digitalen Arbeit« des DGB und der Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Insbesondere in der sogenannten Plattformökonomie ist mittlerweile ein bedeutender und w...