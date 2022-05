Pablos Hobby

Einen wunderschönen guten Morgen! Bei der Copa de la Liga, der Meisterschaft der argentinischen Primera División im Balltreten für Jungs, laufen die Viertelfinals. Am Wochenende wurden die zwei 14er-Gruppen definiert. Für einige Teams wurde das zur emotionalen Achterbahnfahrt. Defensa y Justicia und Argentinos Juniors litten Höllenqualen, gewannen und eliminierten Gimnasia y Esgrima de La Plata und verhinderten so, dass es heute zum La-Plata-Klassiker kommt. Der klare Erfolg von Gimnasia gegen die Newell’s Old Boys nützte den Löwen nichts mehr, während die unterlegenen »Leprösen« des Ex-Messi-Klubs mit ihrem unerwarteten Schicksal haderten, hatten sie doch über Wochen einen der vorderen Plätze belegt.

Am schlimmsten war der Sonntag für Gimnasia (letzte Trainerstation von Diego Maradona), weil der Verein von den Resultaten in den anderen Stadien abhing, mal drin war, dann wieder draußen – und am Ende auf der Strecke blieb. Gimnasias Spiel gegen Newell’s war...