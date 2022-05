Ideologisches Tatmotiv

Im Prozess gegen zwei Neonazis wegen eines Überfalls auf Journalisten im thüringischen Fretterode ist aus Sicht der Nebenklage bislang die politische Motivation der Tat nicht genügend berücksichtigt worden. Aus diesem Grund legte Nebenklageanwalt Sven Adam am Montag im dem Verfahren am Landgericht Mühlhausen seinen neuen, umfangreichen Beweisantrag vor. Dieser zielt auf die Ideologie ab, der die angeklagten Faschisten Nordulf H. und Gianluca B. anhängen. Ursprünglich waren in dieser Woche Plädoyers und dann Mitte Mai das Urteil erwartet worden. Die für Dienstag geplanten Schlussvorträge von Nebenklage und Verteidigung fanden nicht statt. Statt dessen setzte die zuständige Kammer weitere Prozesstage bis Juli an.

Nach Angaben von Adam seien die Nebenkläger seit Jahren als Pressevertreter mit der Beobachtung der gewaltbereiten Neonaziszene befasst. Deshalb seien sie »aus der inneren Logik der Ideologie der Angeklagten« als Gegner angesehen worden,...