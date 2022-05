Kubrick, Barckhausen, Kaiser

Erinnert sich noch jemand an die einst erfolgreiche ­Defa-Operette »Mazurka der Liebe« nach Carl Millöcker, mit der 1957 das umgebaute Berliner Kino »Colosseum« wiedereröffnet wurde? Ihre einzige Hauptrolle in der DDR spielte hier Susanne Christian – als Laura. Unbekannt? Sie hat ihren Namen ein paar Mal gewechselt. In ihrem ersten BRD-Fernsehspiel hieß sie 1953 noch Christiane Harlan, aber der Familienname war durch ihren Onkel, den Naziregisseur Veit Harlan, belastet. Gleich nach ihrem Defa-Debüt war sie in dem US-amerikanischen Antikriegsfilm »Wege zum Ruhm« zu sehen und lernte dessen Regisseur Stanley Kubrick kennen und lieben. Nach der Heirat verabschiedete sie sich von der Schauspielerei. Künstlerisch blieb sie als Malerin aktiv, unterstützte ihren Mann u. a. bei der Ausstattung der Filme »Uhrwerk Orange« (1971) und »Eyes Wide Shut« (1999). Am 10. Mai begeht...