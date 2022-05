Krieg, Dürre, Spekulation

Gelsenkirchen ist eine dieser Städte, die in den vergangenen Jahren in allen sogenannten Negativstatistiken ganz oben mitspielte: größte Armut, grassierende Bedürftigkeit unter Kindern, Leerstand. Es sind besonders solche Kommunen, die auch von steigenden Lebensmittelpreisen stark betroffen sind. Kaum einer hier bekommt den wachsenden Druck nicht zu spüren; die ohnehin hohe Zahl armer Menschen in der Stadt wächst. Die Vorsitzende des Gelsenkirchener Tafel e.V., Christine Bartsch, sprach am Dienstag gegenüber junge Welt von einer »unendlich steigenden Kundenzahl«. Durch Ukraine-Krieg und Preissteigerungen bei Lebensmitteln gäbe es etwa 20 Prozent mehr Kunden als zuvor, so Bartsch.

Der Trend dürfte anhalten, etwa bei den Kosten für Getreide. Sie haben zuletzt bereits deutlich angezogen; der Verband der Getreide-, Mühlen-, und Stärkewirtschaft rechnet mit weiteren Anstiegen, so eine Mitteilung vom Freitag. Nach seinen Angaben kostete eine Tonne Weizen an der ...