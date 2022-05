Kindermund des Tages: Ukraine-Kampagne

Werbung lügt. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, die sich aus der Funktion dieses Gewerbes ergibt. Oder sie schwindelt einfach. Denn mit welchen vernünftigen Argumenten lässt sich den Leuten nahebringen, ihr Geld bei dieser Bank oder jener zu parken oder es für dieses Waschpulver und nicht jenes auszugeben? Also müssen andere her, die sich einer genaueren Überprüfung besser nicht aussetzen: X wäscht so weiß, weißer gehts nicht.

Insofern ist konsequent, was die Branchenplattform »PR Week« herausposaunte: dass 150 führende Werbeagenturen weltweit ihre Kräfte verein...