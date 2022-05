Kanonenfutter und Versuchskaninchen

Im Folgenden dokumentieren wir eine Rede von Luis Fidel Escalante aus Puerto Rico, die der Aktivist des puertoricanischen Kuba-Solidaritätskomitees und Mitglied der Kommunistischen Partei Puerto Ricos (PCPR) auf dem »VII. Internationalen Seminar für Frieden und die Abschaffung ausländischer Militärstützpunkte« hielt. Grundlage ist eine Mitschrift des Seminarbeitrags, die für den Abdruck redigiert und gekürzt wurde. (jh)

»Der Kolonialismus des 21. Jahrhunderts zwingt Puerto Rico dazu, in unserem Inselarchipel Militäreinrichtungen der USA zu erdulden. In den Kriegen der USA dienten Puertoricaner stets als Kanonenfutter. In den 1970er Jahren richtete sich ein legendärer Universitätsstreik gegen die US-Rekrutierungsbüros auf dem Campus und gegen die Militärbasen.

Aktuell dienen Hunderte meiner Landsleute in den Kriegen des US-Militärs auf der ganzen Welt. In meiner Heimat werden junge Leute, die den Führerschein oder ein Stipendium beantragen, dazu gebracht, si...