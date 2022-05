Trauriges Schauspiel in Andalusien

Der Zustand der Linken in Spanien könnte eindeutig besser sein. Die Beteiligung des Bündnisses »Unidas Podemos« (UP) an der Zentralregierung – dort koaliert UP mit dem sozialdemokratischen PSOE – hindert große Teile von ihr offenbar daran, sich an Protesten gegen die NATO zu beteiligen. Und auch im Vorfeld der Wahlen in der südlichen Autonomieregion Andalusien liefern die linken Kräfte ein trauriges Schauspiel.

Unter dem Motto »Andalusien antimilitaristisch. Nein zur NATO, Militärbasen raus« marschierte am Sonntag eine handvoll linker Kleinparteien und Gewerkschafter zur NATO-Militärbasis in Rota bei Cádiz. Weder die Kommunistische Partei Spaniens (PCE) noch ihr Bündnis »Vereinigte Linke« (IU) oder die Linkspartei Podemos – zusammen bilden die beiden letztgenannten »Unidas Podemos« – hatten zu dem Protest aufgerufen oder nahmen an ihm teil. Ebensowenig wie die antikapitalistische Abspaltung von Podemos in Andalusien, »Adelante Andalucía« (»Vorwärts Andalus...