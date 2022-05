Abbruch oder Durchbruch

Nach iranischen Meldungen aus regierungsnahen Quellen wird Enrique Mora als Vertreter der EU am Mittwoch und Donnerstag Gespräche in Teheran führen. Die Aufgabe des spanischen Diplomaten besteht offenbar darin, die seit sechs Wochen unterbrochenen Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt über die Erneuerung des 2015 geschlossenen Wiener Abkommens wieder in Gang zu bringen. Der damalige Präsident Donald Trump hatte am 8. Mai 2018 den Rückzug der USA aus dem Abkommen verkündet und die Wiederanwendung aller Sanktionen gegen den Iran angeordnet. Im Gegenzug hatte Teheran alle Beschränkungen seines Atomprogramms aufgehoben, die 2015 vereinbart worden waren.

Seit dem 7. April vorigen Jahres verhandeln die übriggebliebenen Unterzeichner des »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) über einen Ausweg aus der Krise, die durch Trumps Vorgehen entstanden ist. Washington ist über die anderen Teilnehmer – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und...