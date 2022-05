Auf Spurensuche

Tadamon ist ein Stadtviertel im Süden von Damaskus. Wie im benachbarten Ortsteil Jarmuk gab es vor dem Krieg auch hier eine große palästinensische Bevölkerung. Im Westen wird Tadamon von Jarmuk durch die Palästinastraße getrennt. Die südliche Spitze grenzt an Babila und Yalda. Im Norden, Richtung Stadtzentrum, liegen die Viertel Al-Zahera und Al-Midan.

S.*, die aus Tadamon stammt, hat das Video, in dem ein Mann offenbar unbewaffnete Zivilisten erschießt und über das US-Außenamtssprecher Edward Price Ende April auf einer Pressekonferenz gesprochen hat, auf Facebook gesehen. In Damaskus berichtet sie, dass der Täter aus Suweida stamme. Sie bezeichnet ihn als »Daesch«, als jemand, der der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« angehört. Das habe sie von anderen Bewohnern des Viertels gehört. Sie habe zwar auch von einem Massaker in Tadamon gehört, war aber 2013, als es stattgefunden haben soll, wie die meisten Menschen des Ortes längst geflohen. Als Grund für...