Eine gelungene Weltbeziehung sei durch die »Etablierung und Erhaltung stabiler Resonanzachsen gekennzeichnet«, meint der in Jena lehrende Soziologe Hartmut Rosa in seinem Buch »Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung« (2016). In meiner Umgebung gibt es immer mehr männliche Jugendliche, die beim Aufbau einer Weltbeziehung scheitern (im Gegensatz zu den Mädchen). Sie hängen verstockt rum, kriegen nichts auf die Reihe, schmeißen die Ausbildung, fliegen aus ihren Jobs, bringen ihre Eltern zur Verzweiflung, kiffen wie blöd, hängen ewig im Internet, verwahrlosen. Die Welt überfordert sie. Sie sind Beispiele für misslingende »Weltverhältnisse, die sich nicht am Ressourcen- oder Verfügungsreichtum festmachen« lassen, »sondern am Grad der Verbundenheit mit oder der Offenheit gegenüber anderen Menschen (und Dingen)«: abgepufferte Mittelschichtkids.

Mir ging es früher genauso. Mich hat dann zum Glück die linke Bewegung »erlöst«. Nun hat der Leipziger Dichter Carl...