Bei Sandräubern und Baumwollfärbern

Zehn Reportagen über globale Hotspots unregulierter und prekärer Arbeit hat Jan Stremmel in seinem Buch »Drecksarbeit« versammelt. Der Journalist berichtet von Schauplätzen in Afrika, Asien und Lateinamerika, an denen unter menschenunwürdigen Bedingungen Produkte und Dienstleistungen für die Märkte der kapitalistischen Metropolen produziert werden.

Dabei nimmt Stremmel, wie er schreibt, seine Leser mit »in den toten Winkel der Globalisierung«. Zum Beispiel auf die Kapverden. Diese westafrikanische Inselgruppe hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Urlaubsziele des Kontinents entwickelt. Für die entsprechende touristische Infrastruktur wurde viel Beton verbaut, ein Werkstoff, der zu etwa drei Vierteln aus Sand und Kies besteht. Da sich der Weltmarktpreis für Sand in den letzten beiden Jahrzehnten versechsfacht hat, hat sich der illegale Abbau dieses Rohstoffs an Stränden zu einem Geschäftsfeld entwickelt, in dem laut Stremmel allein an der...