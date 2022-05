Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im Dilemma gefangen Dokumentiert. Eine linke Opposition wird dringender gebraucht denn je, die Regierungslinke kann sie aber nicht gebrauchen. Referat der Kommunistischen Plattform innerhalb der Partei Die Linke Ellen Brombacher Wir dokumentieren im folgenden das leicht gekürzte Referat, das die Bundessprecherin der Kommunistischen Plattform (KPF) innerhalb der Linkspartei, Ellen Brombacher, auf der 1. Tagung der 21. Bundeskonferenz der KPF am 30. April 2020 gehalten hat. (jW) Die Partei Die Linke befindet sich in einer existentiellen Krise. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche hinsichtlich der Gründe: Es seien die innerparteilichen Auseinandersetzungen und das daraus resultierende Bild der Zerrissenheit. Es sei das Abstimmungsverhalten über den Bundeswehr-Einsatz am Flughafen von Kabul gewesen. Einigen seien Prinzipien wichtiger als Menschenleben. Es sei die Abkehr von den Interessen der Arbeiter und Prekarisierten, meinen die einen, und die anderen sagen, es sei die ungenügende Beachtung der Diversitätspolitik. Gegenwärtig steht der Vorwurf des Sexismus im Raum. Es sei der Umgang mit den Coronamaßnahmen durch die Partei gewesen, der die Krise befeuerte. Man kann über die Relev...

