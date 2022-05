Hannibal in Tirol EF

Herr Groll war mit dem Dozenten in den Süden unterwegs. Im friulanischen Cividale sei ein Theaterfest im Gange, auch die englische Truppe Cheek to Jowl würde auftreten. Der Dozent schätzte die Compagnie über die Maßen, seit er deren Inszenierung von Websters »Herzogin von Malfi« bei den Wiener Festwochen gesehen hatte. Zwölf Schauspieler, keine Musik, kein einziges Requisit, aber was für eine Opulenz an Spielfreude und Witz, versuchte der Dozent seinen Freund mit dem Theatervirus anzustecken. Groll hatte sich kundig gemacht und war auf einen friulanischen Rotwein namens Schioppettino gestoßen, der nur bei Cividale wächst. Weinkenner zählten den Wein zur Elite der Rebengewächse. Diesen Tropfen würde Groll verkosten, das Theater nehme er als kulturellen Beifang mit.

Sie passierten Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg. Rechterhand zeichneten sich die Türme und Werbeflächen der Formel-1-Rennstrecke ab, linkerhand breitete sich der größte Militärflughafen der Rep...