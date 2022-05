Hamster ohne Arzt

Die Freie Universität Berlin (FU) gibt auf: jedenfalls die 24stündige klinische Notfallversorgung für kleine Haustiere am Fachbereich Veterinärmedizin. So steht es in einer Pressemitteilung der Uni vom vergangenen Donnerstag. Kranke Haustiere könnten dann ab 15. Mai nachts nicht mehr notbehandelt werden. Der Grund sei Personalmangel.

Das FU-Präsidium begründet dies damit, kein qualifiziertes Personal zu finden. Beschäftigte kritisieren indes, dass sich die FU seit Monaten beharrlich weigere, knapp ein Dutzend unbesetzte Haushaltsstellen auszuschreiben. Das sorge für Marathonschichten beim verbleibenden Personal, siebzehn Beschäftigte sollen nach jW-Informationen Kündigungen eingereicht und die Kleintierklinik verlassen haben.

Claudius Naumann, Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe, am Freitag zu jW: »Die Kündigungen und der Kollaps der Kleintierklinik waren seit Monaten ab...