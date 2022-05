Zum Inhalt dieser Ausgabe | Immense Aufrüstungsbestrebungen Waffenlieferungen und Ausbildung in großem Umfang: Britische Unterstützung für Kiew seit 2014 Jörg Kronauer Das Vereinigte Königreich hat 2014 begonnen, die ukrainischen Streitkräfte in größerem Umfang zu unterstützen. Das geschah zunächst durch die Lieferung von Schutzausrüstung, ab Anfang 2015 dann vor allem durch militärische Ausbildung, die unter dem Codenamen »Operation Orbital« durchgeführt wurde. Bis zu ihrer Beendigung im Februar 2022 absolvierten sie rund 22.000 ukrainische Soldaten. Mitte März berichtete die Times, Militärspezialisten wollten im Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Panzer »genau die Art von Taktik« erkannt haben, »die von der britischen Infanterie angewandt wird«. Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko wurde von der Zeitung denn auch mit der Äußerung zitiert, »die Fähigkeit, Putin zu stoppen«, sei »nicht nur unsere Leistung«; sie sei auch eine Leistung britischer Militärausbilder. Während nach der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Jahr 2014 Großwaffensysteme – besonders gepanzerte Fahrzeuge – zunächst...

Artikel-Länge: 3157 Zeichen

