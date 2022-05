Berlin richtet Blick auf Balkan

Viel Aufmerksamkeit für die Region: In der vergangenen Woche waren gleich mehrere deutsche Regierungsmitglieder mit dem Westbalkan beschäftigt. Im Mittelpunkt stand dabei Serbien, dessen frisch wiedergewählter Präsident Aleksandar Vucic zuerst nach Berlin reiste, um sich dort am Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu treffen. Der SPD-Politiker unterstrich dabei erneut die EU-Perspektive der ehemaligen jugoslawischen Republik, während Vucic die wirtschaftliche Zusammenarbeit lobte.

Tags darauf wurde der serbische Staatschef von Annalena Baerbock im Außenministerium empfangen. Die Grünen-Politikerin erneuerte ihre Forderung, die sie bereits im März in Belgrad hervorgebracht hatte, dass sich Serbien auch an den westlichen Sanktionen gegen Russland beteiligen solle. Ebenfalls am Donnerstag empfing dann Vucic die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in der serbischen Hauptstadt. Die Sozialdemokratin machte zudem Halt in Sarajevo und Pristina.

