Gegründet 1947 Sa. / So., 7. / 8. Mai 2022, Nr. 106

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Elbe als Industriekanal Von Umwelt-, Standort- und Sozialpolitik: 40 Jahre »Alternative Hafenrundfahrt« in Hamburg Burkhard Ilschner »Holen wir uns die Elbe zurück!« skandierten Umweltschützer, Studenten und junge Hobbysegler Anfang der 1980er Jahre in Hamburg. Sie protestierten gegen die »Umgestaltung« des Flusses zu einem bloßen Schiffahrts-, Industrie- und Abwasserkanal. Gemeinsam mit damals noch existierenden Berufselbfischern wurden Messfahrten an auffälligen Abwasserrohren, Gutachten und Kundgebungen organisiert. Zu den Aktionen gehörte alsbald auch die »Alternative Hafenrundfahrt«, die an diesem 7. Mai genau 40 Jahre alt wird: Zwischen Frühjahrs- und Herbstbeginn schipperte freitags regelmäßig eine Barkasse interessierte Einzelpersonen, Gruppen oder auch Schulklassen erst durch die rechtselbische Speicherstadt und dann durch die teilweise verwinkelten Kanäle und Hafenbecken auf der linken Flussseite. Organisiert und getragen wird das Ganze bis heute vom Förderkreis »Rettet die Elbe« (RdE). Experten referieren wäh...

Artikel-Länge: 2793 Zeichen

