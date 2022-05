Wie die Hasen

Heute abend, am Mittwoch, könnten die Berliner Eisbären mit ihrem dritten Sieg in der Finalserie in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) über München zum neunten Mal die deutsche Meisterschaft gewinnen. Montag abend hatten die Hauptstädter und Titelverteidiger das dritte Match gegen den EHC München mit 2:1 und tags zuvor ein episches »Finale 2« in Overtime nach 84 Minuten mit 3:2 für sich entschieden und damit die 3:4-Niederlage zum Auftakt der Serie am vergangenen Freitag mehr als wettgemacht. Mancher hatte schon geunkt, dass die vor heimischem Publikum gleich zu Beginn verspielte 3:0-Führung für den Vorrundenprimus gegen den Zweitplazierten so etwas wie eine sportliche Vorentscheidung gewesen sein könnte. Zumal die Berliner gegen die Mannheimer Adler erst 24 Stunden zuvor im fünften Spiel des Halbfinales die Endspielserie erreicht hatten, während die Münchner in der Vorschlussrunde gegen Wolfsburg mit drei Siegen am Stück kurzen Prozess machten und vor dem...