Sie machten dem Unmut Luft. Vor dem Standort des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) in der Berliner Masurenallee protestierten Journalistinnen und Journalisten am 1. Mai: Die rund 2.000 fest angestellten und 1.500 freien Beschäftigten des Senders hatten (sich auf die Werbung »Bloß nicht langweilen!« des Senders beziehend) unter dem Slogan »Bloß nicht kaputtsparen! Gutes Programm braucht gute Arbeitsbedingungen!« zum Protest aufgerufen. Etwa 200 Menschen beteiligten sich am Sonntag. Denn die Forderungen der sogenannten arbeitnehmerähnlichen Freien nach einem Tarifvertrag zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen waren in den Chefetagen des Rundfunks trotz mehrerer Protest­aktionen bislang auf taube Ohren gestoßen. Auf der Kundgebung kündigten die Beschäftigten nun an, notfalls für ihre Belange zu streiken.

Gleiche Arbeit, ungleiche Bedingungen. »Wir alle spüren jeden Tag, wie der Druck zunimmt«, beschreiben die Journalisten im Aufruf ihre Arbeitsatmosphäre....