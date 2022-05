Antiker Antimilitarismus

Im Frühjahr 425 v. u. Z. wurde in Athen die Komödie des Dichters Aristophanes »Die Acharner« im Rahmen staatlich organisierter Festspiele (in diesem Falle: der Lenäen) aufgeführt und erhielt den ersten Preis. Es war nicht das erste Mal, dass der noch junge Dichter – Aristophanes war etwa 20 Jahre alt – den Sieg errang. Schon im Vorjahr hatte er mit seinem Stück »Die Babylonier«, das nur in Fragmenten enthalten ist, den ersten Platz erreicht. Beide Stücke stehen jeweils in einem politischen Zusammenhang.

»Eine Zensur findet nicht statt.« So lautet der letzte Satz von Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes. Trotzdem finden sich reihenweise Beispiele für Skandale staatlichen Eingreifens in Form von Verboten künstlerischer Werke, auch wenn diese nicht den Stempel der Zensur tragen. Um so bemerkenswerter ist, dass zur Zeit des Peloponnesischen Krieges, den die beiden Hauptmächte des damaligen griechischen Staatensystems (»Poleis«) gegeneinander führten, ein Stüc...